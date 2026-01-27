Сергей Юров поздравил Галину Клюкину из Балашихи с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Сергей Юров и Елена Жарова навестили Галину Клюкину, чтобы поздравить ее с памятной датой — 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Галина Васильевна была ребенком во время блокады: ей было пять лет, когда город оказался в окружении. Ее мать работала на Кировском заводе, а сама Галина дважды была спасена школьниками-боевыми отрядами, дежурившими на улицах.

Сергей Юров отметил важность сохранения памяти о событиях блокады и подчеркнул, что долг нынешнего поколения — помнить не только даты, но и судьбы людей, переживших войну.

Галина Клюкина трудилась на оптико-механическом заводе в Красногорске, в НИИ «Теплоприбор», а также занимала должность заместителя председателя местного комитета по социальной политике. С 1971 по 1998 год она работала в Главном инженерном управлении Госкомитета СССР по внешним экономическим связям и референтом в аппарате советника по экономическим вопросам посольства СССР в Сирии.

В настоящее время Галина Клюкина проживает в Балашихе и возглавляет общественную организацию участников обороны и жителей блокадного Ленинграда. Она активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. По ее инициативе в школе №29 открыт музей «Блокада Ленинграда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.