Сергей Горбунков проверил готовность парков Лосино-Петровского к зиме

Подрядные организации подготовили технику для уборки снега и содержания парковых дорожек: тракторы, мини-погрузчики, снегоуборщики, снегоотбрасыватели и воздуходувки. Сотрудники обеспечены ручным инвентарем.

Для борьбы с гололедом заготовлен 101 м³ материалов. Пешеходные зоны будут обрабатывать гранитной крошкой. Она снижает скользкость дорожек и не вредит зеленым насаждениям и деревянным настилам.

«Парки — это не только места для прогулок и отдыха, но и территории с богатой историей и вековыми деревьями. Поэтому при подготовке к зиме важно не только обеспечить безопасность посетителей, но и сохранить природную среду», — сказал Сергей Горбунков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.