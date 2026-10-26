Сергей Горбунков провел выездную администрацию в Лосино-Петровском

Врио главы Лосино-Петровского Сергей Горбунков 23 октября 2026 года встретился с педагогами детского сада «Ивушка». Участники обсудили благоустройство, качество воды и ремонт дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Горбунков вместе с заместителями и профильными специалистами выслушал вопросы и предложения педагогов на выездной администрации в детском саду «Ивушка».

Заведующая детским садом Алла Алексеевна спросила, когда восстановят асфальт у здания на улице Горького, 30, где строят тепловые сети. Подрядчик опережает график. Территорию благоустроят после завершения работ.

Старший воспитатель Ольга Ивановна подняла вопрос качества воды. В округе модернизируют системы водоснабжения и водоотведения. На 2026–2027 годы запланированы девять мероприятий с бюджетом более 2,5 млрд рублей. Проекты улучшат качество коммунальных услуг для 29 552 жителей 285 домов.

Педагоги также обратили внимание на состояние дороги в деревню Савинки. Дорога находится в ведении «Мосавтодора» и включена в план текущего ремонта на 2027 год.

Сергей Горбунков поблагодарил педагогов за встречу и конкретные предложения и пообещал рассмотреть все вопросы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.