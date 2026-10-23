Сергей Горбунков посетил «КиберУрок» в школе Лосино-Петровского

Временно исполняющий обязанности главы Лосино-Петровского Сергей Горбунков посетил занятие проекта «КиберУрок» в Свердловской школе имени М. П. Марченко. С 1 сентября 2026 года школа работает как пилотная площадка проекта в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свердловская школа имени М. П. Марченко участвует во Всероссийском проекте «КиберУрок» с 1 сентября 2026 года. В Московской области к нему присоединились 215 школ. В Лосино-Петровском программа охватывает 262 школьника.

Проект помогает детям освоить безопасное и ответственное поведение в цифровой среде, повысить цифровую грамотность и снизить риски вовлечения в опасные онлайн-практики. Злоумышленники нередко пытаются воспользоваться доверием детей, поэтому программа учитывает реальные угрозы.

Ученики начальных классов изучают основы безопасности в сети. Школьники с 5-го по 11-й класс учатся проверять информацию, соблюдать цифровую этику, безопасно применять цифровые технологии и искусственный интеллект, распознавать мошеннические схемы.

Занятия проходят раз в неделю и состоят из теоретической и практической частей. Задания основаны на ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни.

«На таких уроках оценки детям не ставят. Помочь усвоить урок на «отлично» — это приоритетная задача. Детство должно быть безопасным и радостным», — сказал Сергей Горбунков.

Проект «КиберУрок» реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.