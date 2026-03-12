Сергей Джеглав встретился с работниками биокомбината в Лосино-Петровском

Во встрече участвовали профильные специалисты и муниципальные депутаты. Щелковский биокомбинат — одно из ведущих предприятий округа и страны. Здесь производят более 40 видов вакцин для животных, в том числе против ящура и бешенства. Продукцию экспортируют более чем в 20 стран, объем отгрузки превышает 3 млрд рублей, на предприятии работают 637 человек.

Одной из ключевых тем стало благоустройство. По просьбе жителей в 2027 году по программе «Пешком» обустроят тротуар от дома № 5 до остановочного павильона. Также в проработку взяли вопрос ливневой канализации. Ранее у домов № 10–11 сделали водоотводную траншею, а на 2027–2028 годы планируют включить в ремонт дворов устройство ливневки для решения проблемы сезонных подтоплений.

Отдельно обсудили здравоохранение. В прошлом году в местной поликлинике оптимизировали работу: регистратуру и рентген-кабинет с новым цифровым оборудованием перенесли на первый этаж, дневной стационар расширили до четырех палат, а на четвертом этаже оборудовали конференц-зал для «Школы здоровья».

«Благодарю коллектив за открытый диалог. Предприятие активно развивается, инвестирует в модернизацию, занимается наукой и создает рабочие места», — сказал Сергей Джеглав.

«Со своей стороны будем поддерживать производство и делать все, чтобы жизнь в поселке становилась комфортнее. Вопросы, прозвучавшие на встрече, находятся на личном контроле», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.