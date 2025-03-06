Сергей Двойных рассказал о развитии АПК, сферы торговли и ветеринарии в Подмосковье

На 106-м заседании Мособлдумы министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных доложил об итогах деятельности в развитии агропромышленного комплекса, сферы торговли и ветеринарии за прошлый год и рассказал о перспективах. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Особое внимание во время доклада уделили реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», которая предполагает увеличить к 2030 году объем производства продукции АПК не менее чем на 25%, а также нарастить ее экспорт как минимум в 1,5 раза в сравнении с показателями 2021 года.

«Выполнение поставленных задач по животноводству планируем за счет наращивания к 2030 году объемов производства яйца в 5,5 раз, молока на 13%, а также мяса на 6%. В этом году увеличим выпуск продукции по основным направлениям: яйцо, мясо крупного и мелкого рогатого скота, свинины. Молочное производство — одна из перспективных отраслей. С 2018 года молочная продуктивность в племенных хозяйствах Подмосковья увеличилась на 19% — по итогам прошлого года, надой на корову составил 9,5 тыс. килограммов. Более 50% имеющегося поголовья коров — племенной скот. Со своей стороны оказываем всестороннюю помощь аграриям. В этом году для поддержки животноводства выделено 3,6 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Перевели информацию в «цифру» — создали «календарь мер поддержки», где указаны все данные о доступных субсидиях и грантах», — сказал Двойных.

В ведомстве отметили, что в рамках развития животноводства на территории региона реализуется инвестиционный проект по созданию комплекса по производству яиц, который к 2028 году выйдет на проектную мощность 630 миллионов штук в год, а также введен селекционно-генетический центр «Смена», который позволит заместить импорт инкубационного яйца для производства бройлерной продукции.

«Наша задача не только производить сырье, но и продукты переработки. С каждым годом увеличиваем производство по всем основным направлениям. В этом году планируем нарастить выпуск сыра более чем на 3%, по сравнению с прошлым годом, мороженого — на 4%, мясных консервов — на 2,5%, корма для непродуктивных животных — на 2%, кондитерских изделий и кисломолочных продуктов более чем на 1%. По итогам прошлого года, Московская область вошла в ТОП-5 регионов по экспорту продукции АПК, поставляя товары в более 84 стран мира. При этом, мы занимаем 1 место по экспорту в стоимостном выражении отдельных продуктов, среди которых говядина, свинина, мясо птицы, сыры и творог, напитки и другие позиции. Продолжим усиливать роль агрохаба в Центральном федеральном округе за счет развития логистических комплексов», — дополнил министр.

В своем докладе министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области также затронул планы по увеличению объемов производства продукции растениеводства к 2030 году: прирост зерновых на 62%, масличных — на 50%, картофеля — на 17%, овощей открытого грунта — на 10%. В этом году посевная площадь составит 566,3 тыс. гектаров, что на 7% больше, чем годом ранее. Кроме этого, в регионе реализуются проекты по строительству мощностей для хранения овощей и картофеля. За период с 2022 по 2024 годы были введены объекты объемом 105,3 тысяч тонн единовременного хранения, эта работа продолжается. Для поддержки растениеводства в этом году выделено 2,4 млрд рублей.

«На долю малых форм хозяйствования приходится более 25% всего объема АПК. Фермеры вносят значительный вклад в производство мяса, молока, картофеля, овощей, плодов. Ценным ресурсом является земля. Общая площадь сельхозугодий составляет 916 тысяч гектаров. Наш потенциал — еще около 200 тысяч гектаров, неиспользуемых по назначению, которые необходимо ввести в оборот. Будем планомерно продолжать эту работу. Также уделяем внимание вводу в оборот земель, залежных более 5 лет. В прошлом году с использованием мер господдержки аграрии ввели в сельскохозяйственный оборот 8,6 тыс. гектаров, в этом году этот показатель должен составить 8,7 тыс. гектаров», — подчеркнул Двойных.

В сфере торговли основной задачей остается обеспечение населения доступными и качественными товарами и услугами. В Подмосковье наличие торговых объектов на численность населения в 2 раза превышает минимальный установленный норматив — в регионе действует свыше 51 тысячи предприятий. Минсельхозпрод Московской области также ведет системную работу по приведению в соответствие объектов торговли и ликвидации тех, которые установлены незаконно и не соответствуют современным реалиям и требованиям благоустройства.

Что касается принимаемых мер по предотвращению заноса и распространению особо опасных болезней животных, среди которых сибирская язва, ящур, блутанг, САП, чума крупного и мелкого рогатого скота, оспа овец и коз, обеспечением эпизоотического благополучия региона занимается Госветслужба Московской области. В ее состав входят 82 ветеринарных учреждения, 15 лабораторий и работают более 1,3 тыс. специалистов. В прошлом году количество случаев бешенства сократилось на 42% в сравнении с 2023 годом. Кроме этого, происходит трансформация ветеринарии в цифровой формат — жителям доступны 2 государственные услуги и 6 электронных сервисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.