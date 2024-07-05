Сергей Двойных посетил агрофирму в Подмосковье

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных вместе с главой Талдомского округа Юрием Крупениным посетили агрофирму «Бунятино» в селе Николо-Кропотки. В ходе визита были осмотрены складские помещения и теплицы комплекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

АО «Агрофирма „Бунятино“, входящая в состав „Дмитровские овощи“, является овощным холдингом замкнутого цикла, предприятие занимается выращиванием овощей, картофеля, зерновых культур и производством молока. Особое внимание было уделено осмотру нового овощехранилища, вместительность которого составляет 10 тысяч тонн. Там предусмотрены различные виды хранения, что позволяет дольше сохранять продукцию.

Руководители агрофирмы рассказали о процессах освоения залежных земель, посадке элитных семян, мелиорации и подготовке нового хранилища к вводу в эксплуатацию.

«Сельское хозяйство Московской области играет важную роль в экономике региона, и ежегодно открываются новые проекты, способствующие наращиванию оборотов предприятий. Благодаря внедрению передовых технологий и научных разработок, региональные товары находят свое место на федеральных и мировых рынках», — сказал Двойных

После посещения агрофирмы, министр и глава округа выразили уверенность в успешном развитии сельского хозяйства в регионе и подчеркнули важность поддержки сельхозпроизводителей для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.