Заместитель главы Наро-Фоминского округа Сергей Доля 24 ноября встретился с первокурсниками колледжа ВГУЮ в молодежном центре «Территория». Разговор прошел в рамках проекта «Путь к успеху», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Будущие юристы обсудили с Сергеем Долей, как стать судьей, какими качествами должен обладать следователь и почему ошибки тоже становятся частью профессионального пути.

Ранее Доля работал следователем Наро-Фоминской городской прокуратуры, в том числе по особо важным делам, руководил следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области, был прокурором и судьей.

Студенты расспросили заместителя главы о работе следователя и громких делах из его практики, включая дело «наро-фоминского маньяка» в 2008 году. Участники также обсудили различия между направлениями юриспруденции и сильные стороны каждого из них. Вопросы о личном вышли за отведенное время встречи.

«Каждая встреча в рамках проекта уникальна. К нам приходят успешные жители округа — для молодежи особенно важны личные примеры перед глазами. Универсального рецепта успеха нет, но есть формулы и личные истории: и успеха, и ошибок. И мы видим, что запрос на такие встречи растет», — отметила директор центра Рената Демидова.

Первая встреча проекта «Путь к успеху» состоялась в сентябре 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.