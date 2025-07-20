Сергей Боярский: преждевременно обсуждать сроки и даты блокировки WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что говорить о конкретных сроках и причинах блокировки WhatsApp пока неуместно.

В видео, размещенном на его Telegram-канале, он отметил, что «назвать точные даты и причины для блокировок (WhatsApp — ред.) считаю преждевременным».

Боярский также подчеркнул, что к иностранным платформам имеются претензии, касающиеся несоблюдения российского законодательства, локализации данных и борьбы с мошенничеством.

Ранее Антон Горелкин, первый заместитель главы того же комитета, высказал мнение о том, что WhatsApp может готовиться к уходу с российского рынка. Он отметил, что с высокой вероятностью приложение окажется в списке программного обеспечения из недружественных стран, которое подлежит ограничениям, разрабатываемым правительством России.

17 июля президент России Владимир Путин дал указание правительству рассмотреть возможность введения ограничений на использование в стране программного обеспечения из недружественных государств, в том числе коммуникационных сервисов.