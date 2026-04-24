Сергей Богачев сообщил о вспышке X2.5 на Солнце
Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори
На Солнце зафиксирована вспышка высшего класса X2.5 — самая мощная за последние 2,5 месяца. Ученые не ждут серьезных последствий, сообщает RT.
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что вспышка произошла в 04:07 и получила уровень X2.5 — высший балл по классификации.
«Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца. Произошедшая вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших снимках с космических телескопов», — отметил Сергей Богачев.
Ученый уточнил, что значительных последствий для планеты не ожидается.
«Но умеренное воздействие на Землю возможно», — предупредил собеседник RT.
