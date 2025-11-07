Сергей Безруков встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное»

Пять семейных команд, участвующих в конкурсе «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», посетили спектакль «Остров сокровищ» из репертуара Московского губернского театра в Санкт-Петербурге и встретились с народным артистом РФ Сергеем Безруковым, исполняющим в нем главную роль. Такой подарок конкурсанты получили за успешное выполнение задания дистанционного этапа «Семейный спектакль», разработанного совместно с партнером самого народного проекта президентской платформы — Большим Детским фестивалем. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

В рамках задания «Семейный спектакль» участникам конкурса предлагалось поставить спектакль с участием всех членов семейной команды. Конкурсанты могли взять за основу книги из шорт-листа номинации «Книга» VIII Большого Детского фестиваля 2025 года — партнера конкурса. Победителей выбирала команда фестиваля во главе с его художественным руководителем Сергеем Безруковым. Семьи Огородниковыхи Кривенковых из Московской области, Поповых из Смоленской области, Бобрецовых из Архангельской области, Кириловских, Попович из Вологодской области не только посетили спектакль, но и встретились с народным артистом Российской Федерации.

«Большая честь быть частью этого грандиозного проекта и иметь возможность предложить семьям творческое задание. Когда мы с командой Большого Детского фестиваля думали над его формулировкой, нам хотелось вдохновить участников на совместное творчество. Поэтому мы предложили им обратить внимание на книги, вошедшие в шорт-лист БДФ, и выбрать для постановки одну из них. Просмотр присланных работ стал открытием. Если говорить прямо, мы смотрели эти спектакли не как строгое жюри, а сердцем. Было видно, что участники создавали их с огромной любовью и увлеченностью. Было непросто определить лучших, потому что каждая работа была по-своему интересна. В большей степени мы обращали внимание на сплоченность семейной команды. Нам было важно видеть, что спектакль объединил всех, что каждый член семьи, независимо от возраста, включен в процесс и чувствует свою значимость. Мы оценивали обаяние и искренность создателей спектаклей, а также общую заинтересованность», — отметил Сергей Безруков.

Четырем семьям приглянулась сказка Екатерины Каграмановой «Воспитание говорящего кота». КомандаОгородниковых из Подмосковья рассказала, что выбор материала для постановки был нелегким, но как только его сделали, стали появляться идеи, и всем нашли роли. Мама Нина сыграла Бабу-ягу, старший сын Саша — Лешего, младший Антон — кота Прошу, тетя Елена — девочку Лизу.

«Бабушке Валентине Александровне роль придумали, она стала бабушкой-сказочницей. Потихоньку стали собирать реквизит, продумывать костюмы, часть я привезла к бабушке из дома. У нас много различных костюмов, так как мы любим устраивать семейные представления или концерты, а также принимаем активное участие в школьных мероприятиях», — пояснила мама Нина.

Ставили спектакль в Фурмановском народном театре у друзей.

«Ребята предоставили нам скамейки, столы, стулья, крепления для задника. И главное — сказочное окошко для бабушки. Я очень волновалась, так как не успела до конца продумать образ Бабы-яги, пришлось на ходу импровизировать. Смешных моментов было много, особенно на репетиции — постоянно забывали слова, теряли реквизит. Створки окошка не закрывались, окошко падало. Сейчас мы с огромным удовольствием пересматриваем ролик и смеемся», — рассказала Нина.

В команде Бобрецовых из Архангельской области роль в постановке нашлась для каждого.

«Бабу-ягу сыграла бабушка Лена, а Лешего — дедушка Вася. Роли девочки Лизы и непосредственно кота сыграла самая младшая участница нашей команды Ия. А роль мамы и папы торжественно вручили маме и папе», — рассказала мама Елизавета.

Бабушка Елена Валерьевна добавила, что бодрость и энтузиазм сменялись у них неуверенностью и страхом перед камерой, из-за чего они забывали слова. Она рассказала, что, просматривая получившийся материал, все семейство не могло сдержать смеха. Именно так они и поняли, насколько сложна актерская работа. Им даже в голову не могло прийти, что их спектакль оценит лично Сергей Безруков.

Семья Кривенковых из Подмосковья выбрала для постановки отрывок из книги Юлии Симбирской «Школа шпионов Хамелеона Незаметнова».

«Я играла Хамелеона, дочь Алина — палочника. Самому младшему — моему внуку Льву досталась роль кота Апельсина. Наш папа был Тигром, сын Тимур — Жирафом, дочь Рузанна воплотилась в Павлина, а моя племянница Кристина была Белой Вороной. И еще нам помогала моя младшая дочь Арина, она была Уткой-Мандаринкой. Детям очень понравился сюжет, он интересный, добрый и юморной, и мы, конечно, очень старались», — рассказала мама Виктория Кривенкова.

По словам семей, поездка на спектакль стала для нихнеожиданным и чудесным подарком. Поповы из Смоленской области даже заранее посмотрели фильм с Сергеем Безруковым (выбрали «Мистер Нокаут»), купили цветы.

«Мы очень старались, но не ожидали, что получим такой чудесный приз. Постановку смотрели, затаив дыхание. Старший сказал: „Это же надо, прямо погружаешься!“ На обратном пути дети объявили, что Сергей Безруков теперь их любимый актер, а спектакль — лучшее, что было на каникулах. От родителей добавим, что магия действительно случилась. Атмосфера заворожила нас и оторвала от реальности. Очень тонкий юмор и блестящие декорации! Огромное спасибо за такой подарок», — отметила тетя Клавдия.

Семья Кириловских, Попович из Вологодской области, как и остальные, на спектакле с участием Сергея Безрукова побывала впервые.

«Мы под большим впечатлением, все было очень красочно, ярко, насыщенно. Все артисты играли великолепно, это память на всю жизнь. Спектакль смотрели на одном дыхании. Важно, что интересно было всем: и взрослым, и детям. Прекрасные выходные в Питере и семейный поход на спектакль с участием Сергея Витальевича — спасибо большое конкурсу „Это у нас семейное“ Президентской платформы «Россия — страна возможностей» за мечту, которая осуществилась», — поделилась мама Наталья Кириловская.

На семейные команды большое впечатление произвело и само путешествие в Санкт-Петербург.

«Мы под впечатлением от всего — начиная от организации поездки и заканчивая самим спектаклем. Невероятная атмосфера, декорации и игра актеров — все безупречно! Спектакль понравился и детям, и взрослым. Мы также успели погулять немного по северной столице и увидели множество достопримечательностей, посетили Государственный Русский музей. Благодарим за такую прекрасную возможность конкурс «Это у нас семейное!» –добавила мама Виктория Кривенкова.

Участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»получают специальные подарки от партнеров и членов Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» за выполнение заданий дистанционного этапа. Всего на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Окружные полуфиналы пройдут с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стал частью национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.