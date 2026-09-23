Сергей Балашов провел прием жителей Павлово-Посадского округа 22 сентября

Сергей Балашов встретился с жителями Павловского Посада в приемной партии «Единая Россия». Участники приема обсудили компенсацию за залив квартиры и вопросы предоставления жилья.

Жители также подняли темы земляных работ и состояния дорог в районе СНТ «Березка» и «Наука», подъездов к СНТ «Дружба», «Луч-1» и «Факел», отсыпки дорог на Радужной и Звездной. Кроме того, они обсудили поддержку творческих инициатив.

«Первичные разъяснения жители получили. Но останавливаться на этом нельзя. Коллегам дал поручение детально разобраться в каждом вопросе. Где есть нарушения — будем добиваться справедливости и наказывать виновных», — сказал Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.