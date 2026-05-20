Сергей Балашов поздравил жительницу Электрогорска с 80-летием

Врип главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 19 мая поздравил жительницу Электрогорска Альбину Гришину с 80-летием и вручил ей подарки и поздравительные адреса от губернатора Подмосковья и депутата Мособлдумы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Альбина Гришина родилась в послевоенном Калинине, окончила техникум при Калининском вагоностроительном заводе. В 1960-х годах вместе с группой молодых специалистов она приехала строить Электрогорский мебельный комбинат и посвятила предприятию 40 лет, пройдя путь до руководящих должностей.

Гришина активно участвовала в общественной жизни города. Она выступала с инициативами по установке автобусных остановок, занималась вопросами экологии и условий для пациентов поликлиники. Альбина Николаевна стояла у истоков создания городской общественной палаты и два созыва была заместителем председателя комиссии по социальным вопросам. За годы работы она получила многочисленные благодарственные письма и грамоты.

На встрече с руководством округа юбиляр подняла вопрос благоустройства «Березовой рощи» в районе дома № 1 по улице Максима Горького. Обращение планируют проработать.

В поздравлении участвовали начальник окружного управления Валерий Зайцев и представители отдела поздравления юбиляров. Альбине Гришиной передали поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата Мособлдумы Линары Самединовой.

Помимо общественной деятельности, юбиляр пишет стихи, занимается выпечкой и создает цветы из бумаги.

«Уважайте и почитайте старших», — сказала Альбина Николаевна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.