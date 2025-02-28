«Сердце Урала»: чего ждать от отечественной игры на основе башкирских мифов

В России активно набирает популярность разработка видеоигр, основанных на культурном наследии страны. Одним из примеров является игра «Сердце Урала» на основе башкирских мифов. Декан факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Роман Алымов рассказал, почему такие проекты актуальны и популярны, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт отметил важность этого проекта для развития российской игровой индустрии. Также одним из главных достоинств он назвал привлечение студентов к процессу разработки, что придает проекту важное социальное и отраслевое значение.

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко отметил высокий потенциал разработки. Он уверен, что авторам удалось успешно выбрать стилистику игры, напоминающую Undertale.

«Для успеха игры не обязательно вкладывать большие суммы в создание фотореалистичной графики — нужно, чтобы прежде всего у нее была „душа“», — добавил эксперт.

Горбаченко отметил, что «Сердце Урала» привлекает не только за счет концепции, но и с точки зрения оптимизации продакшена. Так, интеграция культурных кодов в игровые механики позволит создать целостную картинку, от которой тяжело будет оторваться.

Также эксперт уверен, что при большой популярности игру можно будет продлевать с помощью DLC и модов.