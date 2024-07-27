Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, посетил в Юрмале мероприятие Лаймы Вайкуле, где подставил ее, единственным среди участников заговорив на русском языке и намекнув, что хотел бы вернуться в Москву, сообщает MK.Ru .

Данилко приехал на мероприятие к Вайкуле, где присутствовали в том числе российская певица Алла Пугачева и солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич*. Исполнитель хита «Все будет хорошо» единственным не придерживался правила общаться на украинской мове, а говорил по-русски.

Со сцены он рассказал странную историю про крем с названием «Второй шанс», который увидел в ночном сне. Некоторые из присутствующие сделали вывод, что через рассказ про уходовое средство с говорящим названием Данилко намекает, что хотел бы получить второй шанс в России и вернуться на сцену.

Известно, что Данилко прибыл на мероприятие к Вайкуле, где подставил ее своим поведением, в нездоровом состоянии. По словам окружения артиста, у него может быть в том числе пневмония.

* Признан иностранным агентом на территории России.