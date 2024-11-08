Сенатор Тресков принял граждан в региональной приемной «Единой России»

Сенатор Российской Федерации Игорь Тресков провел прием жителей в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По вопросам содержания многоквартирного дома в Реутове обратились члены инициативной группы. Они указали на бездействие управляющей компаниив рамках качественного обслуживания и ремонта общего имущества собственников: на протяжении длительного времени подвал и фасад дома находятся в неудовлетворительном состоянии.

Предприниматель из Орехово-Зуева обратился, чтобы обсудить вопросы по налогам, а также возможные предложения по совершенствованию законодательства.

«По первому вопросу сразу вышли на контакт с администрацией городского округа Реутов. Договорились, что в течение месяца ситуация должна быть исправлена, дом приведут в надлежащее состояние. В преддверии нового года проведем контрольную проверку. По второму вопросу предложили предпринимателю организовать повторную встречу с представителями профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы для проработки конкретных предложений в сфере налогооблажения», — рассказал Игорь Тресков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.