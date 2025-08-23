Сенатор РФ Александр Двойных посетил новую школу в Домодедово

Фото - © Администрация г. о. Домодедово

сегодня в 19:17

В городском округе Домодедово завершено строительство современного образовательного центра «Вертикаль» в микрорайоне Барыбино. С рабочим визитом объект посетил сенатор Российской Федерации от Московской области Александр Двойных, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Школа примет первых учеников уже 1 сентября — обучение в новом здании начнут более 600 ребят.

Школа построена при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Основная часть финансирования выделена из регионального бюджета.

«Радует, что в Подмосковье школы на отдалённых территориях строят по таким высоким стандартам: отличные архитектурные решения, классы укомплектованы новейшим оборудованием», — подчеркнул Александр Двойных.

В учебном заведении будут реализованы направления математического, экологического и агротехнологического профилей. Также откроются два кадетских класса.

Отдельное внимание уделено спортивной инфраструктуре: на территории школы создано многофункциональное уличное спортивное ядро. Оно будет доступно для жителей микрорайона во внеурочное время.

«Символично, что школа расположена на улице, названной в честь выдающегося педагога и писателя Антона Семёновича Макаренко. Здесь созданы все условия и для эффективного обучения детей, и для комфортной работы педагогов», — отметил сенатор.

Штат сотрудников полностью укомплектован. Учреждение готово к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.