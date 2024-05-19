Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) украинскими силами колоссальна и к настоящему времени до конца не определена, сообщает РИА Новости .

«Ранее была озвучена лишь примерная сумма ущерба — порядка 11,5 млрд рублей. Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества», — сказал Кастюкевич.

Он подчеркнул, что итоговая сумма ущерба колоссальна и будет известна, как только восстановят инфраструктуру и каждый эвакуированный местный житель вновь обретет жилье.

Сенатор добавил, что при этом есть часть ущерба от действий ВСУ, который нанесен безвозвратно. Речь идет о погибших гражданах и животных, а также уникальной флоре и фауне.

В ночь на 6 июня прошлого года украинские военнослужащие обстреляли Каховскую ГЭС. В результате ракетной атаки ВСУ плотина рухнула. Вода из водохранилища пошла вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и населенные пункты, включая Алешки и Новую Каховку.