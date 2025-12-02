Семью участника СВО из Подмосковья наградили орденом ко Дню матери

В доме правительства Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, в рамках которого были вручены государственные награды многодетным семьям, проживающим в регионе и достойно воспитывающим детей. Для гостей подготовили уютную атмосферу: пуфы для отдыха, творческие мастер-классы и увлекательные настольные игры, где дети и родители могли весело провести время вместе. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Среди награжденных — семья Константиновых из Домодедово. Сергей Константинов — участник СВО, вместе с супругой Оксаной они воспитывают четверых детей. Семье передали медаль ордена «Родительская слава» — награду, которой отмечают особый вклад родителей в воспитание детей и укрепление семейных ценностей.

В регионе продолжают поддерживать многодетные семьи: расширяют меры соцподдержки, индексируют выплаты и упрощают оформление льгот. В Подмосковье проживает более 116 тысяч многодетных семей, и одна из главных задач областных программ — создание для них стабильных и комфортных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.