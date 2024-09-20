Семьям из Мытищ рассказали об обучении в школе приемных родителей

В семейном центре «Мытищинский» в школе приемного родителя ведется подготовка кандидатов в замещающие родители, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Директор семейного центра Александра Колганова рассказала, что главная задача школы приемных родителей — подготовиться родителю морально и практически к приему ребенка в свой дом, дать системные знания, необходимые для успешного и надежного создания новой семьи. А также всесторонне подготовить жителей к приему ребенка в семью и предотвратить возвраты ребенка из замещающей семьи.

Педагог-психолог школы — Лебедева Галина прокомментировала, что на занятиях разыгрываются ситуации, которые могут произойти в любой приемной семье. По окончании школы приемных родителей выдается свидетельство установленного образца.

На базе семейных центров Московской области проводится работа с кандидатами в приемные родители, которые готовы взять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Школа приемных родителей работает по адресу: Мытищи, ул. Юбилейная, дом 39. Телефон для справок: 8 (495) 582-54-112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.