Семья отравившегося минералкой «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей

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Сумма иска составила 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что расследование обстоятельства гибели мужчины еще не завершено. По мнению потерпевшей стороны, уксусная кислота могла попасть в бутылку из-за нарушения производственных процессов.

Ранее сообщалось, что в НИИ им. Склифосовского в столице скончался житель Северной Осетии, который отравился уксусом из бутылки минеральной воды «Джермук».

12 февраля 65-летний житель Владикавказа получил ожог пищевода после употребления минералки «Джермук». В бутылке якобы был уксус, писали СМИ. Роспотребнадзор приостановил продажу партии минеральной воды производства Jermuk Group после случая отравления.