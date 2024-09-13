В Кирове поздравили две пары с бриллиантовой свадьбой

В Кирове семья Казаковцевых Владислава Алексеевича и Людмилы Васильевны и Панишевых Виктора Тимофеевича и Ираиды Петровны отпраздновали бриллиантовую свадьбу — 60 лет после заключения брака, сообщает АБН24 .

В рамках мероприятия «Семья — основа страны» пары поздравил губернатор региона Александр Соколов. Глава Кировской области пожелал счастливым юбилярам здоровья и счастливых лет жизни.

Обе пары регистрировали отношения 12 сентября 1964 года в Доме культуры XX партсъезда. Интересно, что через несколько лет молодые мамы встретились в роддоме: с разницей в два дня в семьях родились сын Олег и дочь Надежда, которые через 22 года также поженились. Сейчас большая семья воспитывает троих правнуков.

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