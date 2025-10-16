Семья мальчика-мема «Мама, вызывай такси!» хочет судиться с блогерам

Семья мальчика из Тюменской области, который стал звездой мема «Мама, вызывай такси!», собирается судиться со всеми, кто пытается нажиться на образе ребенка. Выяснилось, что мальчик болен, сообщает Baza .

Родственники Жени из Тобольска решили положить конец его популярности. Фото и видео мальчика начали использовать предприниматели и блогеры в коммерческих целях без согласия семьи.

Сестра мальчика-мема рассказала, что у Жени диагностирована легкая степень аутизма. В тот злополучный день мама Ирина ехала с сыном в автобусе. Женя бегал по салону, провоцируя кондуктора и водителя. Ирина пыталась успокоить сына и не успела оплатить проезд. В результате семью высадили, а прохожий снял конфликт на видео. Видеозапись завирусилась в Сети.

При этом с популярностью пришли и хейтеры. Мама Жени вынуждена регулярно читать оскорбительные комментарии в адрес своего ребенка. Мальчика неоднократно называли «жиробасом», «избалованным» и другими обидными словами.

«Нам очень больно видеть, как люди оскорбляют Женю. Он особенный ребенок, и он не заслуживает такого отношения», — сказала сестра мальчика.

Она добавила, что семья никогда не давала согласия на использование образа Жени в рекламе. По мнению родных, это аморально и бесчеловечно. Семья намерена подать в суд на блогеров и бизнесменов, использующих изображение Жени в коммерческих целях.

