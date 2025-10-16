Семья мальчика-мема «Мама, вызывай такси!» хочет судиться с блогерам
Семья мальчика из Тюменской области, который стал звездой мема «Мама, вызывай такси!», собирается судиться со всеми, кто пытается нажиться на образе ребенка. Выяснилось, что мальчик болен, сообщает Baza.
Родственники Жени из Тобольска решили положить конец его популярности. Фото и видео мальчика начали использовать предприниматели и блогеры в коммерческих целях без согласия семьи.
Сестра мальчика-мема рассказала, что у Жени диагностирована легкая степень аутизма. В тот злополучный день мама Ирина ехала с сыном в автобусе. Женя бегал по салону, провоцируя кондуктора и водителя. Ирина пыталась успокоить сына и не успела оплатить проезд. В результате семью высадили, а прохожий снял конфликт на видео. Видеозапись завирусилась в Сети.
При этом с популярностью пришли и хейтеры. Мама Жени вынуждена регулярно читать оскорбительные комментарии в адрес своего ребенка. Мальчика неоднократно называли «жиробасом», «избалованным» и другими обидными словами.
«Нам очень больно видеть, как люди оскорбляют Женю. Он особенный ребенок, и он не заслуживает такого отношения», — сказала сестра мальчика.
Она добавила, что семья никогда не давала согласия на использование образа Жени в рекламе. По мнению родных, это аморально и бесчеловечно. Семья намерена подать в суд на блогеров и бизнесменов, использующих изображение Жени в коммерческих целях.
