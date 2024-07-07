Программа «Семья. Лето. Парк» прошла в Подольске

Яркая концертная программа включала музыку для всех возрастов. Для детей были организованы увлекательные игры, а для взрослых проводились увлекательные мастер-классы по рукоделию. Гости мероприятия могли насладиться разнообразными изделиями ручной работы на ярмарке, где можно было приобрести уникальные деликатесы и подарки.

Кроме того, каждый желающий мог принять участие в фотоконкурсе «Ромашковые поля» и запечатлеть летние моменты на камеру. Атмосфера праздника и радости царила повсюду, создавая незабываемые воспоминания для всех участников. Такие мероприятия способствуют сближению семей, создают возможности для творческого самовыражения и радуют сердца всех, кто побывал на этом празднике в парке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.