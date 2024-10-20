Семья из Серпухова поучаствовала в демографическом форуме «Родительский совет»

В Москве 17 октября в рамках Всероссийского конкурса «Семья года 2024» в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах прошел Демографический форум «Родительский совет». На Форуме приняли участие 80 семей со всех регионов России — в том числе многодетная семья Владимира и Екатерины Зотовых из Сурпухова, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Семьи приехали на форум с детьми, для которых была подготовлена насыщенная программа. Включая игротеку, мастер-классы и многое другое. А взрослых ждали круглые столы по темам: как вовлечь отцов в процесс воспитания детей? Как совместить воспитание детей с профессиональной самореализацией (мамы делились лайфхаками по организации своего времени)? Секреты семейного счастья: как сохранить крепкую семью?

«Мы очень рады принять участие в форуме. У нас была возможность пообщаться с семьями с Заполярья, Камчатки, Сахалина, Краснодара и других округов нашей необъятной Родины. Профессиональные площадки оказались очень интересными! Впечатлили семьи, у которых семейная династия длится на протяжении 240 лет — речь идет о железнодорожниках. Отец другого семейства, доктор наук, вывел новый сорт желтого арбуза, который могут кушать взрослые и дети, страдающие сахарным диабетом. Мы познакомились с династиями музыкантов! Такое общение очень обогащает!» — рассказал отец 10-и детей серпухович Владимир Зотов.

В этом году семья Зотовых из Серпухова стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций».

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