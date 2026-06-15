Семья из Павлово-Посадского округа совершила 60 гумпоездок

Семья из Павлово-Посадского округа с 2023 года более 60 раз выезжала с гуманитарной миссией в зону СВО. Родителей участника спецоперации навестили временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов и представители местных общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов вместе с председателем совета депутатов Романом Тикуновым и руководителем местного отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Романом Фаленковым посетили семью участника спецоперации Артема с позывным «Пан».

Галина Юрьевна и Андрей Вячеславович более 30 лет вместе. В 1996 году у них родился сын, а в 2003-м семья переехала в Павловский Посад. 3 октября 2022 года, в начале мобилизации, Артем добровольно отправился защищать страну. С тех пор его родители активно помогают бойцам в тылу.

С 2023 года супруги совершили более 60 поездок в зону СВО. Только за май они выезжали трижды, преодолев за месяц около 11 тыс. километров. Гуманитарные грузы доставляли в Курскую и Белгородскую области, ЛНР, Донецк и Херсон. Основные трудности связаны с затратами на топливо и обслуживанием автомобиля, однако семья продолжает миссию, совмещая ее с основной работой.

Артем служит рядовым 9-го мотострелкового полка, работает водителем. Он награжден медалями «За боевые отличия», «Участник СВО», а также знаком «Участник Парада Победы — 2018». Сейчас военнослужащий выполняет задачи на территории России.

«Мы будем на связи с этой семьей. Обязательно поможем. Потому что такими семьями нужно гордиться и ставить их в пример. Низкий вам поклон», — сказал Сергей Балашов.

Он подчеркнул, что подобные семьи своим примером демонстрируют единство и поддержку военнослужащих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.