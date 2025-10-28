Семья из Латвии переехала в Россию из-за дискриминации русскоязычного населения

Семья Намлинских из Латвии в декабре 2024 года переехала в город Всеволожск под Санкт-Петербургом из-за усилившейся дискриминации русскоязычного населения, сообщает RT .

Ирина и Роман Намлинские вместе с дочерью Полиной родились и жили в Латвии. По их словам, они столкнулись с дискриминацией по национальному признаку со стороны местных властей.

В стране стало практически невозможно устроиться на хорошо оплачиваемую работу без знания латышского языка. На предприятиях и в школах регулярно проводились проверки языковыми комиссиями, и сотрудники, не соответствующие требованиям, были вынуждены увольняться.

После начала СВО в феврале 2022 года, как отметили Намлинские, давление на русскоязычных усилилось. В Латвии начался массовый снос советских памятников, усилилось уголовное преследование за российскую символику, а детям запретили говорить по-русски даже на переменах.

В результате семья решила переехать в Россию и в декабре 2024 года обосновалась во Всеволожске под Санкт-Петербургом.

