Семья из Чехова вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

В Москве стартовал самый масштабный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Организатором конкурса является президентская платформа «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Конкурс проводится с целью объединения семей через общие дела, поддержки традиционных семейных ценностей и укрепления российских семей. А еще это возможность вспомнить и собрать историю своей семьи, исследовать семейные корни, возродить семейные традиции и создать совместные проекты.

На участие в конкурсе было подано более 27 тысяч заявок. В полуфинал конкурса Центрального федерального округа вышли 417 семей, из которых 70 семей из Подмосковья.

В ведомстве отметили, что приемная семья жителей города Чехова Валерия и Галины Савченко стала сначала участником полуфинала, а затем вышла в финал конкурса.

В полуфинале участники прошли серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок был посвящен знанию родных регионов. Дети и родители продемонстрировали не только свои таланты, но и умение работать в команде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.