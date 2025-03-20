Семинар-совещания для органов МСУ пройдут в 8 округах Подмосковья в этом году
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Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления (ОМСУ) муниципальных образований Московской области по вопросам законопроектной деятельности провела расширенное заседание. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.
В мероприятии приняли участие председатели комитетов Мособлдумы, представители совета муниципальных образований Подмосковья, 19 органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области:
- Кашира;
- Орехово-Зуевский;
- Наро-Фоминский;
- Дубна;
- Красногорск;
- Талдомский;
- Химки;
- Балашиха;
- Домодедово;
- Серебряные Пруды;
- Коломна;
- Воскресенск;
- Егорьевск
- Зарайск;
- Серпухов;
- Щёлково;
- Рузский;
- Мытищи;
- Долгопрудный.
Участники обсудили итоги работы Комиссии за 2024 год и перспективы деятельности на 2025 год. С докладом выступил председатель Комиссии, член комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Олег Жолобов.
«В 2024 году мы утвердили и согласовали со всеми профильными комитетами график семинаров-совещания с темами и датами на весь год, а также обсуждение тем, исходя из перспективных направлений деятельности комитетов. Так, в прошлом году мы провели 8 семинар-совещаний, в программу которых, помимо обучения и обсуждения законопроектной деятельности советов депутатов муниципальных образований, включили вопросы по важным федеральным, региональным повесткам — СВО, оказание помощи жителям Курской области, текущие значимые вопросы деятельности ОМСУ муниципальных образований», — рассказал Олег Жолобов.
Депутат отметил, что в прошлом году семинар-совещания прошли в Кашире, Химках, Орехово-Зуево, Дубне, Балашихе, Красногорске, Талдоме и Наро-Фоминске. В этом году также уже есть утвержденный график. Семинар совещания пройдут в Одинцово, Истре, Долгопрудном, Фрязино, Подольске, Королеве, Рузском и Реутове.
«Комиссия начала работу с 2022 года. За это время охватила 58 муниципальных образований, из которых 38 — в 2024 году. Главная цель комиссии — поступление закинициатив от местных советов депутатов. По результатам семинаров-совещаний в прошлом году в Мособлдуму поступило 4 законодательные инициативы. Одна из них касалась применения административной ответственности к стоящим автомобилям, рекламирующих продукцию. Сейчас она находится на рассмотрении у профильного комитета Мособлдумы», — подытожил Олег Жолобов.
Участники совещания обсудили и планы на этот год. Одна из главных целей — усиление роли органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в законопроектной деятельности, осуществляемой Мособлдумой.
«Задача номер один — поступление законодательных инициатив от советов депутатов муниципальных образований Подмосковья. Также мы рекомендовали органам МСУ при обсуждении социально-значимых вопросов муниципального, регионального и федерального уровней включить в обсуждение подготовку к празднованию Году Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — подытожил Олег Жолобов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.
«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.