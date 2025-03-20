Семинар-совещания для органов МСУ пройдут в 8 округах Подмосковья в этом году

Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления (ОМСУ) муниципальных образований Московской области по вопросам законопроектной деятельности провела расширенное заседание. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.

В мероприятии приняли участие председатели комитетов Мособлдумы, представители совета муниципальных образований Подмосковья, 19 органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области:

Кашира;

Орехово-Зуевский;

Наро-Фоминский;

Дубна;

Красногорск;

Талдомский;

Химки;

Балашиха;

Домодедово;

Серебряные Пруды;

Коломна;

Воскресенск;

Егорьевск

Зарайск;

Серпухов;

Щёлково;

Рузский;

Мытищи;

Долгопрудный.

Участники обсудили итоги работы Комиссии за 2024 год и перспективы деятельности на 2025 год. С докладом выступил председатель Комиссии, член комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Олег Жолобов.

«В 2024 году мы утвердили и согласовали со всеми профильными комитетами график семинаров-совещания с темами и датами на весь год, а также обсуждение тем, исходя из перспективных направлений деятельности комитетов. Так, в прошлом году мы провели 8 семинар-совещаний, в программу которых, помимо обучения и обсуждения законопроектной деятельности советов депутатов муниципальных образований, включили вопросы по важным федеральным, региональным повесткам — СВО, оказание помощи жителям Курской области, текущие значимые вопросы деятельности ОМСУ муниципальных образований», — рассказал Олег Жолобов.

Депутат отметил, что в прошлом году семинар-совещания прошли в Кашире, Химках, Орехово-Зуево, Дубне, Балашихе, Красногорске, Талдоме и Наро-Фоминске. В этом году также уже есть утвержденный график. Семинар совещания пройдут в Одинцово, Истре, Долгопрудном, Фрязино, Подольске, Королеве, Рузском и Реутове.

«Комиссия начала работу с 2022 года. За это время охватила 58 муниципальных образований, из которых 38 — в 2024 году. Главная цель комиссии — поступление закинициатив от местных советов депутатов. По результатам семинаров-совещаний в прошлом году в Мособлдуму поступило 4 законодательные инициативы. Одна из них касалась применения административной ответственности к стоящим автомобилям, рекламирующих продукцию. Сейчас она находится на рассмотрении у профильного комитета Мособлдумы», — подытожил Олег Жолобов.

Участники совещания обсудили и планы на этот год. Одна из главных целей — усиление роли органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в законопроектной деятельности, осуществляемой Мособлдумой.

«Задача номер один — поступление законодательных инициатив от советов депутатов муниципальных образований Подмосковья. Также мы рекомендовали органам МСУ при обсуждении социально-значимых вопросов муниципального, регионального и федерального уровней включить в обсуждение подготовку к празднованию Году Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — подытожил Олег Жолобов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.