Семьи в Ленинском округе заложили аллею из сирени и спиреи

Более 30 семей — новоселы и будущие жители жилого комплекса «1-й Донской» — 17 октября приняли участие в посадке кустарников в Ленинском округе. Экологическую акцию организовала ГК ФСК, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники высадили сирень и спирею, которые станут основой семейной аллеи. Каждая семья установила у растений табличку со своей фамилией. Совместная посадка также помогла соседям познакомиться.

К акции присоединились заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов, заместитель генерального директора ГК ФСК Татьяна Кольцова и директор проектов Сергей Пыров.

«Такие мероприятия дают возможность жителям с первых дней чувствовать себя частью большого сообщества. Очень ценно, что к высадке присоединяются целыми семьями — так формируется бережное отношение к общему дому», — отметил Андрей Пальтов.

Жилой комплекс «1-й Донской» состоит из девяти домов переменной этажности. Социальную инфраструктуру микрорайона составят два детских сада, подстанция скорой помощи и школа.

Концепция благоустройства включает набережную, зеленый бульвар, общественную площадь, велодорожки, детские площадки и зоны для выгула животных. Новые кустарники дополнят озеленение микрорайона, а семейная аллея станет местом для прогулок рядом с домом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.