Семьи участников СВО из Ленинского округа посетили трикотажную фабрику RuSkin

5 февраля в Ленинском городском округе для семей участников специальной военной операции провели экскурсию на трикотажную фабрику RuSkin и организовали психологический тренинг, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Ленинском городском округе 5 февраля семьи участников специальной военной операции посетили российскую трикотажную фабрику нового поколения RuSkin. Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм».

Гости ознакомились с полным циклом современного производства одежды и приняли участие в психологическом тренинге «Красная нить». По словам руководителя Единого центра помощи участникам СВО и членам их семей Ленинского округа «Стратегия» Елены Перепелицы, такие мероприятия способствуют поддержке и социальной адаптации семей защитников Отечества, а также позволяют узнать больше о современных российских производствах.

Инициатива проведения экскурсий на предприятиях для семей участников спецоперации реализуется в рамках проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» при поддержке правительства Подмосковья. Предприятия региона выразили готовность участвовать в подобных программах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.