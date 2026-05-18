Семьи участников СВО из Химок посетили лавру в Сергиевом Посаде

Семьи участников специальной военной операции из Химок 17 мая побывали в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. Поездку организовали в рамках проекта «Православное Подмосковье» при поддержке администрации и фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия началась с молебна в Богоявленском храме. В нем вместе с семьями бойцов приняла участие глава Химок Инна Федотова. Затем делегация отправилась в лавру.

Группу сопровождали настоятель Никольского храма отец Анатолий и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Евгения Евсеева. Участники познакомились с историей Троице-Сергиевой лавры и посетили музей, посвященный Великой Отечественной войне. Детям вручили памятные подарки.

«Поддержка семей военнослужащих — это не только помощь, но и забота о душе: возможность отвлечься, получить эмоциональную разгрузку, прикоснуться к духовным ценностям. Именно такой стала экскурсия в лавру — пример комплексного подхода: здесь и знакомство с историей монастыря, и внимание к детям, и духовная поддержка», — подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.

Евгения Евсеева отметила, что такие встречи особенно важны для тех, чьи близкие находятся на передовой. По ее словам, мероприятия дарят яркие впечатления и помогают почувствовать поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.