Семьи Одинцова поборются за звание самой финансово грамотной семьи России

В Одинцовском округе 16 мая прошел муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. В фестивале приняли участие 25 семей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе интерактивных мероприятий семьи-участники смогли проверить свои знания на предмет финансовой грамотности и восполнить пробелы в них: сформировали навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширили знания о возможностях страхования сбережений, а также в реальном времени смоделировали свои денежные потоки при использовании инструмента программы долгосрочных сбережений.

Фестиваль проводится по инициативе министерства финансов РФ Финансовым университетом при правительстве РФ.

Все участники получили памятные знаки, победители — дипломы за 1, 2 и 3 место.

Победители муниципального этапа автоматически стали участниками регионального этапа фестиваля, который пройдет одновременно во всех регионах-участниках 21 июня 2025 года.

В Московской области региональный этап будет проходить в Звенигороде. Программа фестиваля будет включать не только конкурсную, но и экскурсионную программу.

Победители регионального этапа фестиваля в сентябре 2025 года отправятся в Москву на федеральный этап, где поборются за звание самой финансово грамотной семьи России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.