Семьи бойцов СВО из Можайского округа посетили Сергиеву лавру

Поездка семей участников СВО из Можайского округа в Троице-Сергиеву лавру состоялась 28 марта. Около 50 родных и близких погибших и пропавших без вести военнослужащих приняли участие в духовной программе, организованной при поддержке администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Делегацию сформировали по инициативе социального координатора государственного фонда «Защитники Отечества» Галины Аксеновой. Главной целью поездки стало духовное единение, совместная молитва и поддержка семей военнослужащих.

Маршрут начался в Пушкинском городском округе. Участники посетили храм, входящий в архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры и освященный в честь преподобного Сергия Радонежского. Там прошел молебен об упокоении усопших воинов и молитва о здравии тех, кто продолжает службу. После богослужения для гостей организовали экскурсию в музей с экспозицией о подвиге Первой ударной армии и лаврских фронтовиках.

Основная часть программы прошла в Сергиевом Посаде. Делегация приняла участие в экскурсии «Воинская слава Троице-Сергиевой лавры», посетила святые места и приложилась к мощам преподобного Сергия Радонежского. Экскурсовод отец Виктор подчеркнул духовное значение подвига защитников Отечества.

«Всякой земной победе — небесное основание», — отметил он.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев подчеркнул важность поддержки семей военнослужащих.

«Нам важно, чтобы семьи наших героев чувствовали заботу, могли разделить друг с другом и молитву, и память, и надежду. Мы будем продолжать эту работу, потому что внимание к близким участников СВО — наш безусловный приоритет», — отметил Мордвинцев.

Завершилась поездка совместной трапезой и общением. Участники поделились впечатлениями и поблагодарили организаторов за возможность прикоснуться к истории и духовным традициям Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.