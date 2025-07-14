Семейство краснокнижных птиц заметили в Балашихе

Фотограф из Балашихи Антон Рукин заснял редкий момент на одном из озер городского округа — птенцов чомги, отдыхающих на спине отца, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Птицы обосновались на водоеме, где ранее построили гнездо в зарослях прибрежной растительности.

Чомги, или большие поганки, занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Их отличают «рожки» из перьев на голове и каштаново-рыжий «воротник» на шее. Этим птицам сложно передвигаться по суше, но они отлично плавают и ныряют на глубину до 25 метров. Питаются рыбой, лягушками, насекомыми и моллюсками.

«Я хотел поснимать чомг еще с момента, как пара этих птиц на нашем озере построила гнездо и начала высиживание. И вот, на прошлой неделе одна из утренних прогулок принесла желаемое. Удалось заснять птенцов, отдыхающих на отце», — отметил Антон Рукин.

Для гнездования чомги выбирают водоемы с тихим течением и густой растительностью.

Ранее в Балашихе также были замечены лысухи — еще один вид редких птиц, поселившихся в парке Солнечная. Их легко узнать по черному оперению, белой отметине на лбу и светлому клюву. Благодаря четырем длинным пальцам на крепких лапах лысухи свободно передвигаются по плавающей растительности и болотистой местности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.