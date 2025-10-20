Семейный центр «Созвездие» в Рузе стал победителем на областной спартакиаде ГТО

На спартакиаде ГТО, которая проходила на территории Дворца спорта «Егорьевск», семейный центр «Созвездие» города Руза стал победителем среди семейных центров Московской области, подтвердив высокий уровень подготовки своих воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что в этом году ребята из Рузы показали блестящие результаты на областных соревнованиях, завоевав несколько призовых мест.

Особенно выделились Ларуков Даня и Смирнова Настя. Даня занял первое место среди мальчиков, продемонстрировав выдающиеся физические способности в нескольких дисциплинах. Настя, в свою очередь, завоевала второе место среди девочек, показав отличные результаты в своих соревнованиях.

Также стоит отметить достижения Дурникиной Полины, которая заняла первое место в прыжке в длину с места и челночном беге. Ее упорство и тренировки принесли заслуженные плоды.

Ларуков Даня также стал первым в наклоне и прыжке в длину с места, что подтверждает его многосторонние таланты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.