Семейный центр Подмосковья принял участие в окружном форуме в Рязани

20 мая в Рязани состоялся окружной форум ВИСП на тему «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства». Педагог-психолог Семейного центра «Созвездие» Лилия Ханбеловна Желтикова выступила экспертом на презентационной площадке «Развитие клубов для родителей», где поделилась опытом работы клуба «Устойчивая семья». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Клуб начал свою работу в сентябре 2024 года и предлагает разнообразные занятия, включая мастер-классы по осознанному родительству, тематические встречи и открытые обсуждения. Участники также активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников СВО», — рассказала на форуме педагог-психолог Лилия Желтикова.

Она подчеркнула в своем выступлении, что в клубе каждый родитель может свободно высказать свое мнение, поделиться чувствами и опытом, а также получить поддержку от единомышленников. Такие встречи способствуют обмену опытом и вдохновляют родителей на новые идеи в их родительском пути.

В подмосковном семейном центре «Созвездие» города Рузы клуб для родителей «Устойчивая семья», созданный в рамках стратегической программы Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, помогает родителям и детям. Работа этого клуба направлена на поддержку и сохранение семейных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.