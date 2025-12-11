Семейный психолог рассказала, когда отношения без секса могут быть по любви

Крепкие партнерские отношения держатся на трех фундаментальных китах: любовь, секс и близость. Семейный психолог Ольга Минамайори в разговоре с РИАМО разобрала каждый из аспектов и объяснила, почему секс — не самый главный компонент гармонии в паре, а также что происходит в отношениях, когда в них нет секса.

Любовь

По словам Минамайори, любовь — это чувство, благодаря которому люди хотят заботиться о своих близких и не позволяют им деградировать, болеть, голодать, разрушаться.

«Это происходит потому, что все хотят, чтобы объект нашей любви как можно дольше оставался рядом, чтобы продолжать испытывать это прекрасное чувство, которое делает нас живыми и дарит яркость жизни. Но любовь мы можем испытывать как к партнеру, так и к ребенку, к другу, к родителям, к родине, к музыке, к еде. Есть еще что-то, что делает партнерские отношения крепкими», — отметила семейный психолог.

Близость

В идеале супруги должны быть самыми близкими людьми друг для друга. По словам психолога, чем безопаснее человек чувствует себя рядом с партнером, тем ближе становится связь между ними.

«Эмоциональная близость формируется, когда вы с партнером проходите как позитивные ситуации — счастье, радость, достижения (не каждый партнер может вынести успех второго), так и негативные — потери, неудачи, гнев, печаль (выдерживать их бывает непросто). Для этого важно иметь нечто общее: проект, хобби, ремонт, рождение ребенка. Когда в паре нет никакой совместности, откровенные разговоры о чувствах тоже постепенно уходят», — пояснила эксперт.

Секс

По словам Минамайори, секс — это не просто половой акт, необходимый для продолжения рода. Это важный ритуал физического, эмоционального и сексуального слияния и обмена, в котором пара может максимально чувствовать себя целостно и едино.

«Конечно, на одном сексе далеко не уедешь. Если партнер безразличен, то секс превращается в банальное удовлетворение физиологической потребности, как поесть или сходить в туалет. Но если в паре есть любовь, то секс становится материализацией этой любви, максимальным проявлением желания быть рядом с партнером. Сложно представить процесс, в котором партнеры физически ближе друг к другу, чем во время секса», — подчеркнула семейный психолог.

Секс еще больше усиливает близость в отношениях, когда она есть, добавляя совместные яркие эмоциональные переживания. По исследованиям ученых, оргазм — одно из самых ярких пиковых эмоциональных переживаний, которые способен испытать человек. А совместно с физиологическим удовольствием, чувством любви и единства, это превращается в самое яркое, что может быть у пары.

Отношения без секса

Счастливые партнерские отношения, по словам психолога, возможны и без секса, если это устраивает обоих по-честному, а не когда кто-то из партнеров на это соглашается, чтобы не потерять или не обидеть второго.

Минамайори отметила, что отношения без секса могут быть счастливыми, например, когда возраст партнеров не позволяет поддерживать интимную близость или когда у обоих партнеров просто сама по себе низкая половая конституция.

С возрастом либидо у партнеров может снижаться. Это объясняется гормональными изменениями, спадом физической активности, плохим самочувствием, сменой приоритетов. Когда вечер вместе, просто сидя рядышком, обнявшись и любуясь закатом, может дать намного больше эмоций и чувств, чем секс.

«Низкая половая конституция у обоих партнеров — это не какая-то проблема. Это просто физиологическая особенность организма. Кому-то надо больше, кому-то меньше. И это нормально», — заключила эксперт.

