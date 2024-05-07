Семейный психолог рассказала, что скрывается за плохим поведением детей

Важно понимать, что за «плохим» поведением ребенка чаще всего скрываются более глубокие причины, непонятные и незаметные с первого взгляда, сообщила РИАМО детский и семейный психолог Екатерина Кес.

«Такое поведение часто является сигналом взрослым о помощи и указывает на то, что ребенок с чем-то эмоционально не справляется, что-то у него не получается, возможно, он расстроен, рассержен, обижен, ревнует, пытается привлечь внимание или проявить свое „Я“. Он и сам, скорее всего, не рад тому, что с ним происходит. Но как по-другому справиться со своими чувствами или получить то, что ему необходимо — не знает», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что чаще всего взрослые ругают ребенка за плохое поведение вместо того, чтобы дать ему поддержку, сочувствие, ласку, внимание, уважение к его чувствам, а также возможность быть услышанным и понятым.

«Можно сказать, что мы видим только верхушку айсберга, а что находится в его основании, „под водой“, остается скрытым от наших глаз. Поэтому когда ребенок нежелательно себя ведет, взрослым очень важно задавать себе вопрос: „Что сейчас происходит с моим ребенком? Чего ему не хватает в данный момент?“», — отметила психолог.

По словам специалиста, у ребенка много потребностей, но достаточно помнить самые важные. Во-первых, ему очень важно чувствовать эмоциональную связь со значимым взрослым и получать его внимание. И если этого ему не хватает — он может плохо себя вести, чтобы почувствовать эту связь и получить внимание.

Во-вторых, ребенку необходимо иметь возможность проявлять свою волю. И если такой возможности у него нет или это случается крайне редко, он может плохо себя вести, чтобы показать свое «Я» и проявить свой характер.

«Старайтесь следить за тем, чтобы ребенок получал достаточно вашего внимания и чувствовал связь с вами, а также помогайте ребенку проявить свою волю в ситуациях, где это возможно — давайте ему больше самостоятельности и возможности решать. И проявлений „плохого поведения“ будет намного меньше», — заключила Кес.