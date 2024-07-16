Семейный праздник «Экодвор» пройдет в Подмосковье 19 июля

19 июля в Солнечногорске в формате семейного праздника пройдет 29-я экологическая акция «Экодвор». Площадка по сбору вторсырья и интерактивно-развлекательная программа будут организованы с 16:00 до 18:00 во дворе дома № 2А по улице Большевистской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все желающие смогут принять участие в экологическом квесте, ЭкоГольфе» от регионального оператора «ЭкоПромСервис», играх по уходу за домашними животными от Благотворительного фонда «Велес», мастер-классе по ушу или сделать аквагрим в исполнении активистов Молодежного центра «Возрождение», а также обменять чистые и сухие отходы на приглянувшиеся вещи на «Дармарке».

«Экодвор успешно проводится на территории городского округа Солнечногорск уже шестой год. Благодаря проекту все больше людей приобщаются к культуре обращения с твердыми коммунальными отходами, понимают важность сортировки и повторного использования сырья. Для привлечения большего числа заинтересованных жителей, она сопровождается программой с разными развлекательными активностями для всей семьи», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Во время акции на переработку можно будет сдать: металл (алюминиевые и консервные банки, крышки, фольгу без следов жира, старую посуду); макулатуру (бумагу, картон); твердый пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6 (кроме вспененного полистирола); пластиковые пакеты и пленку с маркировкой 2, 4, 5, 7 и без маркировки; батарейки, телефоны, наушники и т. п.; упаковку типа TetraPak; чеки; вакуумную упаковку по типу дой-пак и пауч; пластиковые карты банков и магазинов; CD/DVD диски; блистерную упаковку от таблеток и драже.

Также на площадке будут собирать пластиковые крышки для проекта «Добрые крышечки» в помощь детям, которым нужна поддержка.

Обязательное условие — все вторсырье должно быть чистым и сухим.

Организаторы и партнеры — администрация, совет депутатов и молодежный парламент городского округа Солнечногорск, региональный оператор «ЭкоПромСервис», «Движение Первых» Солнечногорска, молодежные центры «Подсолнух» и «Возрождение», Благотворительный фонд помощи животным «Велес», казачье общество «Ермак».

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