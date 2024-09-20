Семейные пары смогут испытать свои отношения в новом шоу от «Одноклассников»

сегодня в 16:53

«Одноклассники» запустили шоу «Парниковый эффект» для проверки пар на прочность

«Одноклассники» и блогер Алена Волкова объявили о запуске развлекательного шоу «Парниковый эффект». Оно позволит семейным парам испытать свои отношения на прочность, сообщили в пресс-службе соцсети.

Согласно синопсису, дачный участок объединит несколько команд, которым необходимо будет создать красивый сад, соорудить теплицу и пройти другие различные задания. Победители конкурса получат 400 тысяч рублей.

Участникам предстоит столкнуться не только с новыми для себя условиями, но и с неловкими ситуациями. Авторы проекта подготовили для них бытовые задачи, а также физические и психологические испытания.

«Парниковый эффект» был снят в рамках конкурса креативных концепций «БлогШоу» от «Одноклассников». Соавтором нового проекта выступила одна из победительниц конкурса — блогер соцсети Алена Волкова.

Выпуски «Парникового эффекта» можно будет посмотреть в «Одноклассниках» в группе «Алена Волкова — Аленин сад».