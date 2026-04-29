Семь проектов реализуют в Люберцах в 2026 году

Семь проектов инициативного бюджетирования реализуют в городском округе Люберцы в 2026 году после прохождения регионального этапа конкурса в министерстве территориальной политики Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проекты охватывают школы и спортивные учреждения округа. В школе №53 в поселке Октябрьский закупят оборудование для информационно-технологического обеспечения и спортивные костюмы для проведения соревнований. В школе №46 в поселке Малаховка оснастят класс математического профиля.

В школе «Созвездие» в Люберцах приобретут интерактивное оборудование для инженерно-технологического и аграрно-технологического профилей. Субсидии также направят на оснащение компьютерного класса в лицее №12 и модернизацию цифровой среды «Класс будущего» в школе №54 в поселке Октябрьский.

Кроме того, в Кадетской школе Люберец оборудуют и оснастят мебелью кабинет физики в рамках проекта «Физика будущего: технологическая модернизация». Для СШОР «Союз» в Дзержинском закупят татами и спортивные костюмы.

Городской округ участвует в инициативном бюджетировании с 2020 года. За это время в Люберцах реализовали более 110 проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.