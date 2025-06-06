Семь локаций в округе Щелково станут ярче в 2025 году

В городском округе Щелково продолжается реализация программы «Светлый город». Новые линии освещения устанавливаются на местах, которые определили жители с помощью голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, обустройство систем наружного освещения в этом году будет проведено по адресам: от дома № 23А до дома № 30А и от дома № 33 до дома № 49 по улице Беляева; возле дома № 1 на Советской улице, на улицах Неделина и 60 лет Октября. Также в план вошли участки в деревне Байбаки и в поселке Хомутово (улица Соколовская к мосту).

Ежегодно на портале «Добродел» проводится онлайн-голосование, в рамках которого можно определить территории для установки уличного освещения по проекту «Светлый город». В прошлом году в городском округе Щелково смонтировали 5 км сетей наружного освещения — новые линии электропередач появились на 3 адресах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.