Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Клину завершают уборочную страду

В городском округе Клин заготавливают масленичные культуры, зерновые, картофель, корма на зиму. Большинство предприятий уже выполнили плановые показатели, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В уборке зерновых задействовано 9 специализированных комбайнов. На сегодняшний день валовый сбор составил — 3083 т, урожайность — 24,2 ц на га. В основном предприятия заготовили озимую и яровую пшеницу и рожь.

Агрофирма «Елгозинское» заготовила также масленичные культуры. Например, 562 т озимого рапса и почти 400 т кукурузы на силос.

Рапс — важнейшая техническая культура, обладающая высокой продуктивностью. Из семян рапса получают масло, из жмыха и зеленой массы — корм для скота. Кукурузный силос— один из основных компонентов корма крупного рогатого скота.

Хорошие показали в г. о. Клин по уборке картофеля. На сегодняшний день валовый сбор составил — 2350 т, урожайность 276,5 ц на гектар. «Второй хлеб» в округе выращивают ООО «Раздолье», ООО «АФ „Бунятино“, ООО „ДГТ“ и два фермера.

Продолжают убирать с полей г. о. Клин и капусту. Из 5 посаженных гектаров убрано уже 3.

Важной работой для хозяйств является заготовка кормов. Уже заготовлено почти 4 тыс. т сена, 6,5 тыс. т сенажа и 9,5 тыс. т силоса.

Помимо уборочных работ, сельскохозяйственные предприятия приступили к озимому севу пшеницы, рапса, ржи и многолетних трав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.