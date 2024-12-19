Сельский учитель, начавшая свою работу в военном 42-м году, отмечает 100-летний юбилей
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
19 декабря ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла, отличнику народного просвещения РСФСР, ветерану труда, бывшей учительнице начальных классов Тропаревской средней школы, жительнице села Тропарево Лидии Яковлевне Киреевой исполнилось 100 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Поздравления от президента РФ Владимира Путина и Губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также от главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета ветеранов округа Лидии Афанасьевой долгожительнице зачитала Председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова. Юбилярше вручили цветы и подарки.
Ветеран-педагог всю свою трудовую жизнь посвятила воспитанию молодого поколения родной Можайской земли. Первая запись в ее трудовой книжке датируется апрелем 1942 года. Тогда 17-летнюю студентку 3-го курса Егорьевского педагогического училища Лиду Кирееву Можайский районный отдел народного образования назначил учителем школы-семилетки в отдаленной можайской деревне Цезарево. Это было всего через два месяца после освобождения Можайского района от фашистов.
Лидия выросла в д. Хорошилово, в 3-х км от Тропарева. Там же с семьей дочь фронтовика перенесла оккупацию. При отступлении гитлеровцы сожгли половину домов в деревне, каратели хотели зверски расправиться с местными жителями, но этому помешало стремительное наступление наших войск.
В августе 46-го, после получения диплома по специальности «учитель начальник классов», Лидию Кирееву перевели работать в Тропаревскую среднюю школу, где она успешно трудилась до самой пенсии. Общий педагогический стаж ветерана — 36 лет. За долголетнюю и безупречную работу по обучению и воспитанию молодого поколения Лидия Киреева была отмечена множеством трудовых наград, в том числе медалью «За трудовое отличие», почетным знаком «Отличник народного просвещения». Наряду с работой в школеЛидия Яковлевназанималась активной общественной деятельностью, в течение многих лет она являлась депутатом местного Совета депутатов трудящихся. Ветеран-педагог награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.