Сельский учитель, начавшая свою работу в военном 42-м году, отмечает 100-летний юбилей

Поздравления от президента РФ Владимира Путина и Губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также от главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета ветеранов округа Лидии Афанасьевой долгожительнице зачитала Председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова. Юбилярше вручили цветы и подарки.

Ветеран-педагог всю свою трудовую жизнь посвятила воспитанию молодого поколения родной Можайской земли. Первая запись в ее трудовой книжке датируется апрелем 1942 года. Тогда 17-летнюю студентку 3-го курса Егорьевского педагогического училища Лиду Кирееву Можайский районный отдел народного образования назначил учителем школы-семилетки в отдаленной можайской деревне Цезарево. Это было всего через два месяца после освобождения Можайского района от фашистов.

Лидия выросла в д. Хорошилово, в 3-х км от Тропарева. Там же с семьей дочь фронтовика перенесла оккупацию. При отступлении гитлеровцы сожгли половину домов в деревне, каратели хотели зверски расправиться с местными жителями, но этому помешало стремительное наступление наших войск.

В августе 46-го, после получения диплома по специальности «учитель начальник классов», Лидию Кирееву перевели работать в Тропаревскую среднюю школу, где она успешно трудилась до самой пенсии. Общий педагогический стаж ветерана — 36 лет. За долголетнюю и безупречную работу по обучению и воспитанию молодого поколения Лидия Киреева была отмечена множеством трудовых наград, в том числе медалью «За трудовое отличие», почетным знаком «Отличник народного просвещения». Наряду с работой в школеЛидия Яковлевназанималась активной общественной деятельностью, в течение многих лет она являлась депутатом местного Совета депутатов трудящихся. Ветеран-педагог награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.