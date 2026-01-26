Селятинская школа № 1 в Наро-Фоминском округе отметила 65-летие

Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Селятинской школы № 1, прошло 23 января в Доме культуры «Мечта». На праздник пришли педагоги, нынешние ученики и выпускники разных лет, в том числе те, кто окончил школу 40 лет назад. Гости делились воспоминаниями о школьной форме, пионерских галстуках, походах и учителях.

Школа была открыта в 1961 году, вскоре после основания поселка Селятино. За прошедшие десятилетия учебное заведение превратилось из сельской школы в современный образовательный центр. В 2007 году школа переехала в новое здание, где сейчас обучается около 1,5 тысячи детей.

Поздравление от главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ передала заместитель главы Светлана Малыхина. Она отметила, что школа сочетает традиции с инновациями и остается лидером среди образовательных учреждений округа. В 2024 году директором школы стала Ксения Мишина, благодаря которой учебное заведение получило новый импульс развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.