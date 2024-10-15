Сельхозпроизводители Подмосковья могут стать поставщиками «Фермерского островка»

Сельхозтоваропроизводители Московской области могут стать поставщиками продукции для ее реализации в точках «Фермерский островок», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в регионе в рамках проекта открыты уже 4 объекта. Например, оператором островка в Красногорске в гипермаркете «Твой Дом» стала подмосковный фермер. В ассортименте представлены товары 16 сельскохозяйственных производителей, однако их список постепенно расширяется: сельхозтоваропроизводителям региона, в частности молока и молочной продукции, предлагают стать поставщиками островка.

Для того, чтобы подать заявку необходимо пройти авторизацию на цифровой платформе мсп.рф через госуслуги юридического лица и выбрать сервис «производственная кооперация и сбыт», а затем разделы «реестр поставщиков продуктов питания», «попасть на полки торговых сетей», «принять участие в проекте „Фермерский островок“. Более подробную информацию можно получить по номеру: +7 936 273-18-38.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.