Сельхозпредприятия Подмосковья помогают получить образование по аграрным специальностям

Агропромышленный комплекс Подмосковья расширяется с каждым годом — реализуются инвестиционные проекты, вводятся пищевые предприятия, производственные цехи, овощехранилища и другая инфраструктура. В связи с чем, возникает необходимость дополнительно привлекать профильных специалистов. Для формирования кадрового потенциала в АПК сельскохозяйственные предприятия региона принимают активное участие в формировании квот на целевое обучение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Ежегодно наши сельхозтоваропроизводители готовятся к приемной кампании. Сейчас с апреля до июля подают заявки на целевое обучение студентов в аграрных ВУЗах страны на 2026 — 2027 учебный год. На текущий момент работодатели региона отправили уже более 340 заявлений. Так, мы создаем кадровый резерв для нашего агропрома по узким специальностям: агрономия, агроинженерия, агропочвоведение, ветеринария и другим направлениям подготовки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Например, на 2026 — 2027 учебный год заявки на формирование квот подали АО «Малино», специализирующееся на производстве картофеля, овощей, зерна и других культур, также агропредприятия ООО «Рассвет-Авангард», АО «Северка», ООО «Мясо-Молоко Ресурс» и другие заинтересованные компании сферы АПК. В рамках господдержки работодатели могут возместить до 90% затрат по заключенным договорам о целевом обучении.

Кроме того, до 10 июня на портале «Работа России» предприятия могут разместить предложения целевого обучения на 2025 — 2026 учебный год по различным направлениям подготовки, в том числе в агропроме и сельском хозяйстве. Абитуриенты, в свою очередь, могут изучить размещенные на портале предложения и с 20 июня направить заявления по выбранным позициям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.