Сельхозпредприятия Озер завершили посадку капусты

Агрохолдинг «ОСП агро» в Озерах завершил посадку капусты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наши агрономы ожидают, что уже к концу июня мы сможем собрать урожай ранней капусты», — рассказало руководство сельхозпредприятия.

В этом сезоне были высажены разные сорта капусты: Тореадор, Маркони, Киластор, Сторидор, Юбилей, Росберг, Боликор, Конкэрор, Байонет, Килацис.

Несмотря на холодный май хозяйства агрохолдинга «ОСП агро» начали посадку капустной рассады на 9 дней раньше, чем в предыдущем году.

Общая площадь отведенных под выращивание этого овоща в 2025 году составляет 200 гектаров. В целом в округе в этом году засеяно свыше 34 тыс. га земель, предназначенных для выращивания картофеля, овощных, зерновых, кормовых и масличных культур.

Городской округ Коломна занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Московской области по развитию аграрного сектора экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.