Сельхозорганизации Богородского округа активно готовятся к весеннему севу

В Богородском округе готовятся к весеннему посевному сезону. Планируемая площадь ярового сева составит 1 289 га. В 20-х числах апреля начнется подготовка почвы. В течение месяца планируется засеять земли. Положительным моментом является успешная перезимовка озимых культур. Они занимают 163 га, сообщает пресс-служба администрации округа.

Яровые — это традиционно кормовые культуры для создания собственной кормовой базы у с/х предприятий, которые занимаются молочным хозяйством.

Также планируется посадка картофеля на 70 га. Этим будет заниматься фермерское хозяйство, ориентированное на продажу данной продукции через торговые сети.

Как отметили в отделе сельского хозяйства администрации Богородского округа, в целом — хозяйства готовы, семена заготовлены, удобрения закуплены, средства химизации также приобретены.

Порядка 3 тыс. га в округе заняты многолетними травами. Там также ведется постоянная обработка, возделывание и иные виды сельхозработ.

На территории БГО посевными работами занимаются 2 крупных сельхозпредприятия и 2 фермерских хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.